Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaRusya'da benzin ihracat yasağı uzatılacak
HaberlerUzmanparaRusya'da benzin ihracat yasağı uzatılacak

Rusya'da benzin ihracat yasağı uzatılacak

Rusya'da ihracatı yasaklanan benzinin fiyatındaki artışın sürmesi nedeniyle ilgili kısıtlamaların uzatılacağı bildirildi.

26.08.2025 - 09:35 | | AA
Rusya'da benzin ihracat yasağı uzatılacak

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve bazı yetkililerin ülkedeki benzin fiyatlarını ele almak üzere Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Haberin Devamı

Benzinde yaz dönemi talebinin ve tarım sektöründeki kullanımın arttığına işaret edilen açıklamada, benzinin ihracatına yönelik yasağın uzatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın bazı bölgelerinde "fiyatların şişirilmesi" ile ilgili soruşturmaların da başlatıldığı kaydedildi.

Rusya hükümeti, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamış, fiyatlardaki artış buna rağmen devam etmişti.

Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

 

 

İsrail'den 5 gazeteciyi öldürdüğü saldırıyla ilgili skandal açıklama: Hedef bir kameraydı

İsrail'den 5 gazeteciyi öldürdüğü saldırıyla ilgili skandal açıklama: Hedef bir kameraydı

İsrailli gazeteciden küstah sözler! Filistinli gazetecilerin öldürülmesini canlı yayında sevinçle karşıladı

İsrailli gazeteciden küstah sözler! Filistinli gazetecilerin öldürülmesini canlı yayında sevinçle karşıladı