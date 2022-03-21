Rusya'da çift haneli daralma bekleniyor

2 kurum Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve ardından devreye alınan yaptırımlar nedeniyle bu sene ülkede çift haneli daralma bekliyor.

Barclays bu yıl için büyüme tahminini yüzde 12.4'e, gelecek yıl için ise yüzde 3.5'e düşürdü. Barclays ekonomistleri "Jeopolitik koşullara bakılırsa yaptırımlar uzun vadeli olacak gibi görünüyor. Ekonomideki yavaşlama kademeli olacak ve bu yılın ortasından itibaren ekonomik yaptırımların tamamen etkili olmasıyla yavaşlama daha da ivmelenecek" değerlendirmesini yaptı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Goldman Sachs bu yıl için büyüme tahminini yüzde 7 daralmadan yüzde 10 daralmaya revize etti.

ABD'li banka ekonominin gelecek yıl ise büyüyeceğini öngördü. 2023 yılında ekonominin yüzde 2.4, 2024 yılında yüzde 3.4 büyümesi bekleniyor.