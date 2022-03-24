Rusya'da enflasyon 7 yılın zirvesinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus rublesinin değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde büyük rol oynadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Rus rublesinin yıl içindeki değer kaybı yüzde 22 oldu. Bu da Rusya'ya ithal edilen malların fiyatlarında büyük artış yaşanmasına yol açtı.

Rus Federal Devlet İstatistik Servisi'nin verilerine göre en yüksek fiyat artışı yüzde 37,1 ile şekerde görüldü. Soğanın fiyatı da bazı bölgelerde yüzde 40,4'e kadar yükseldi.