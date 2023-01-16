Rusya'da enflasyon beklentilerin altında kaldı

Rosstat verilerine göre aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,78 arttı. Piyasa kasım ayında yüzde 0,37 artan tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 1 yükseleceğini öngörüyordu.

Rusya'da 2022 yılının tamamında enflasyon oranı yüzde 11,98 oldu. Beklenti ise yüzde 12,2 olacağı yönündeydi.