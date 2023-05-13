Rusya'da enflasyon düşüşünü sürdürdü

Rusya İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre tüketici fiyatları yüzde 2,31 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,51 olan artış oranının yüzde 2,40'a ineceği yönündeydi.

Enflasyon Rusya'nın 2022 yılı Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra yaklaşık yüzde 20 seviyesine kadar yükseldi.

Düşen enflasyon rakamlarına rağmen Rusya Merkez Bankası (CBR), nisan ayı toplantısında da faizi sabit tuttu ve enflasyonist baskılar konusunda uyarmaya devam etti. CBR'nin bir sonraki toplantısı 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Rosstat aylık bazda fiyat artışlarının yüzde 0,37 olduğunu açıkladı. Bir önceki ay da artış oranı yakın seviyelerde, yüzde 0,38'e gelmişti.

Gıda fiyatlarında artış yüzde 0,13'ten yüzde 0,29'a çıkarken, hizmet enflasyonu yüzde 0,97'den yüzde 0,79'a indi.

Rosstat tarafından aynı anda açıklanan 3-10 Mayıs haftasındaki fiyat artışları ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,19 artış gösterdi.