Rusya'da enflasyon sert yükseldi

Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,9 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,3 olan artışın, yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

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Rusya Merkez Bankası (CBR) zayıflayan rublenin sıkı iş gücü piyasası ve güçlü tüketici talebinden kaynaklanan enflasyonist baskıyı artırmasıyla art arda yaptığı artırımlarla faizi yüzde 13 seviyesine çıkardı. Analistler CBR'nin bu ay borçlanma maliyetini yeniden artırmasını bekliyor.

Eylül ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarında artış yüzde 6 seviyesine çıktı. Ağustos ayında yüzde 5,2 seviyesinde olan enflasyon için beklentiler yüzde 5,8 seviyesindeydi.

CBR enflasyonun bu yılın sonunda %6-7 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor.