Rusya'da enflasyon yıllık bazda geriledi

Rusya İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 arttı. Bir önceki ay yıllık artış oranı yüzde 11,94 seviyesinde bulunuyordu. Böylelikle yıllık bazda enflasyon gerilemiş oldu.

Analistlerin beklentisi ise yıllık bazda enflasyonun yüzde 11,5'e yavaşlayacağı yönündeydi.

Rusya Merkez Bankası yıllık enflasyonu yüzde 4 olarak hedefliyor.

Aylık bazda tüketici fiyatları aralık ayındaki yüzde 0,78 artışın ardından ocak ayında yüzde 0,84 arttı.

Rusya Merkez Bankası cuma günü politika faiz oranını yüzde 7,5'te ve yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5-7 aralığında tuttuğunu açıkladı.