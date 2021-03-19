Rusya'da enflasyon zirve yaptı

Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov, ülkede enflasyonun muhtemelen zirve yapmış olduğunu belirtirken "Asıl soru düşüşün ne kadar hızlı olacağı" şeklinde konuştu.

Bakan, "Enflasyonun zirve yapıp yapmadığı konusunda cevabımız zirveyi ya gördük ya da o düzeye yakınız. Bizi asıl endişelendiren zirve seviyeden düşüşün hızlı olup olmayacağı. Bunun gelecek haftalarda netleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda gerileme için yurt dışı ortamda da istikrara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan, geçen yılki gelişmeler nedeniyle bazın yüksek olduğunu da söyledi.