Rusya'da hizmet sektörü PMI şubatta geriledi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya'nın şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 52,2 puana geriledi.

IHS Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya'nın hizmet sektöründeki şirketler şubat ayında ticari faaliyetlerinde artış yaşadı. Yeni siparişler de arttı. Bununla birlikte salgınla ilgili kısıtlamalar nedeniyle talep yavaş bir şekilde ivme kazanmaya başladığından büyüme hızı yavaşladı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yıl içinde ticari faaliyetlerde artış beklendiği ve ekonominin 2021'de yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğü de kaydedildi.