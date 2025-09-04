Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaRusya'dan Çin'e gaz sevkiyatı açıklaması
HaberlerUzmanparaRusya'dan Çin'e gaz sevkiyatı açıklaması

Rusya'dan Çin'e gaz sevkiyatı açıklaması

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, varılan anlaşmalar kapsamında Çin'e yılda 106 milyar metreküp Rus doğal gazı sevkiyatının öngörüldüğünü, bu hacmin Avrupa'ya sevkiyata büyük alternatif yaratacağını söyledi.

04.09.2025 - 09:06 | | AA
Rusya'dan Çin'e gaz sevkiyatı açıklaması

Tsivilev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret kapsamında enerji alanında varılan anlaşmaları, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirdi.

Haberin Devamı

Rusya'nın, doğu bölgelere doğal gaz sevkiyatına ilişkin konuya çözüm bulduğunu vurgulayan Tsivilev, Çin ile yapılan görüşmeler neticesinde enerji sektörüne dair önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Tsivilev, Çin ile önemli enerji anlaşmaları imzaladıklarını belirterek, "Çin'e yılda toplam 106 milyar metreküp gaz tedariki için anlaşmalar imzaladık. Bu, Avrupa'ya tedarikimize karşı büyük bir alternatif." dedi.

Sibirya'nın Gücü 2 boru hattına ilişkin anlaşmayı anımsatan Tsivilev, Sibirya'nın Gücü hattında kapasitenin yılda 44 milyar metreküpe çıkarılması konusunda da anlaşma sağlandığını anımsattı.

Çin ile petrol alanında da anlaşma imzaladıklarını kaydeden Tsivilev, Rosneft’in Kazakistan üzerinden Çin'e yılda ilave 2,5 milyon ton petrol sevkiyatı yapacağını söyledi.

Haberin Devamı

Rusya ile Çin arasında, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için 2 Eylül’de mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu güzergah üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı öngörülüyor.

Dyson'dan yeni nesil kablosuz süpürge: Dyson V16 tanıtıldı

Dyson'dan yeni nesil kablosuz süpürge: Dyson V16 tanıtıldı

Fatih'te tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Fatih'te tartışma kanlı bitti: 1 ölü