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Rusya'dan faiz artırım sinyali!

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Alexey Zabotkin, bankanın 17 Aralık'ta yapılacak yönetim kurulu toplantısında büyük olasılıkla faiz oranını 25 baz puandan fazla artıracağını söyledi.

08.12.2021 - 12:55 | | Foreks
Rusya'dan faiz artırım sinyali!

Interfax'a konuşan Alexey Zabotkin, Rusya Merkez Bankası'nın gelecek hafta vereceği faiz kararı için bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verisini beklediğini ifade etti.

Zabotkin, "Aralık ayı toplantısında geniş bir aralıkta faiz seçeneklerimizi değerlendireceğiz, ancak sadece 25 baz puanlık bir artış muhtemel değil" dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Rusya'da yıllık enflasyonun 2022 yılının büyük bölümünde yüzde 4 hedefinin üzerinde kalacağını öngördüklerini de belirtti.

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