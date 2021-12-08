Rusya'dan faiz artırım sinyali!

Interfax'a konuşan Alexey Zabotkin, Rusya Merkez Bankası'nın gelecek hafta vereceği faiz kararı için bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verisini beklediğini ifade etti.

Zabotkin, "Aralık ayı toplantısında geniş bir aralıkta faiz seçeneklerimizi değerlendireceğiz, ancak sadece 25 baz puanlık bir artış muhtemel değil" dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Rusya'da yıllık enflasyonun 2022 yılının büyük bölümünde yüzde 4 hedefinin üzerinde kalacağını öngördüklerini de belirtti.