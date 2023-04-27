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Rusya'nın doğal gaz üretimi düştü

Rusya'nın doğal gaz üretimi 2023 yılı ilk çeyrekte yüzde 14 azaldı.

27.04.2023 - 09:38 |
Rusya'nın doğal gaz üretimi düştü

Rosstat verilerine göre Rusya'nın doğal gaz üretimi 2023 yılı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalarak 149 milyar metreküp oldu.

Mart ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 düşüşle 49,8 milyar metreküp seviyesine geriledi. Üretim şubat ayına göre yüzde 6,4 arttı.

İlk çeyrekte LNG üretimi yüzde 7,2 artışla 8 milyon ton oldu.

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