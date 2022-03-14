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Rusya'nın dondurulan döviz rezervleri açıklandı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın 640 milyar dolarlık döviz rezervinin yaklaşık 300 milyar dolarlık bölümünün dondurulduğunu söyledi.

14.03.2022 - 07:30 |
Rusya'nın dondurulan döviz rezervleri açıklandı

Sulianov, Batı'nın Rusya ile ticaretini sınırlaması için Çin'e de baskı yaptığını ve Moskova'nın Çin yuanı cinsinden tuttuğu rezervlere erişimini de engellemek istediğini ifade etti.

"Bizim Çin ile ortaklığımız hala bize iş birliğini devam ettirme ve Batı piyasalarının kapandığı bir ortamda Çin iş birliğimizi artırma imkanı veriyor" diye konuşan Sullivan, "Rusya kamu borç yükümlülüklerini yerine getirecek ve rezervleri serbest bırakılana kadar yabancılara borçlarını ruble olarak ödeyecek" dedi.

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