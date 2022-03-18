Rusya'nın eurobond kupon ödemeleri alındı

JP Morgan muhabir banka olarak Rusya'nın 2023 ve 2043 vadeli eurobondlarının kupon ödemelerini bu hafta aldı ve işledi.

Konuya yakın kaynaklara göre JP Morgan kupon ödemelerini gerçekleştirecek olan Citi'ye süreci ilerletmesini de bildirdi.

JP Morgan'ın Rusya'nın ödemesini ABD doları cinsinden aldığını belirten kaynaklar, Citi'nin yapacağı kontrollerden sonra ödemenin tahvil yatırımcılarına dağıtılacağını ifade etti.