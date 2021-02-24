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24.02.2021 - 12:25 | | AA

Rusya'nın kamu borçlanma hızı yavaşlayacak

Rusya’nın kamu borcunun gelecek yıllarda 2020'de olduğu kadar hızlı artırılmayacağı bildirdi.

Rusya'nın kamu borçlanma hızı yavaşlayacak
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Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2020’de kamu borcu hacminin 5,4 trilyon ruble (yaklaşık 73 milyar dolar) arttığı, ancak göstergelerin güvenli seviyeyi geçmediği belirtildi.

Kamu borçlanması açısından 2020’nin “olağan dışı bir yıl” olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda kamu borcunun aynı hızda artırılması planlanmamaktadır.” denildi.

Rusya Sayıştayı verilerine göre, Rusya'nın kamu borcu 2020’de 18,99 trilyon rubleye diğer bir ifadeyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 17,8'ine ulaşmıştı.

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