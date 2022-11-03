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Rusya'nın kömür ihracatı 6 ayın dibinde

Rusya'nın ekim ayında kömür ihracatı 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

03.11.2022 - 11:27 |
Rusya'nın kömür ihracatı 6 ayın dibinde

Rusya'nın ekim ayında kömür ihracatı yıllık %11 düşerek 11 milyon tonun altına geriledi. DBX'in öncü tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) ambargosu nedeniyle ekim ayı ihracatı nisan ayından beri en düşük seviyeye indi.

Ülkede ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 1,3 milyon ton daha az gerçekleştiği belirtildi. Veri sağlayıcısının tahminlerine göre yılın başından beri ihracat 4 milyon ton düşerek 120 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında Batı Avrupa ülkelerine ihracat, toplam ihracatın %0,6'sı oldu.

Rusya daha önce Avrupa'nın termal kömür tedarikinin %60-70'ini sağlıyordu.

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