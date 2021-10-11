Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya'nın petrol ihracat geliri arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya'nın petrol ihracat geliri arttı

Rusya'nın petrol ihracat geliri arttı

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 artarak 67,4 milyar dolara çıktı.

11.10.2021 - 15:22 | | AA
Rusya'nın petrol ihracat geliri arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 8 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 6,8 azalarak 150,6 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 36,5 artışla 67,4 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

    Tarkan'dan esprili paylaşım

    Tarkan'dan esprili paylaşım

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 190 bin kişi yerinde takip etti

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini 190 bin kişi yerinde takip etti

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Durdurulan iki otomobilde şoke eden görüntü!

    Durdurulan iki otomobilde şoke eden görüntü!

    Son dakika... AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

    Son dakika... AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

    New York borsası karışık seyirle açıldı

    New York borsası karışık seyirle açıldı

    Koronavirüs ilacı geliyor mu? Umut veren gelişme

    Koronavirüs ilacı geliyor mu? Umut veren gelişme

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖGG sınavı için geri sayım! 94. ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında?

    ÖGG sınavı için geri sayım! 94. ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında?

    Sıradaki Haber
    Kira zamları ile ilgili flaş karar! Artık...

    Kira zamları ile ilgili flaş karar! Artık...

    Sıradaki Haber
    COVID-19'dan en çok etkilenen ülkeler açıklandı

    COVID-19'dan en çok etkilenen ülkeler açıklandı

    Sıradaki Haber
    Durdurulan iki otomobilde şoke eden görüntü!

    Durdurulan iki otomobilde şoke eden görüntü!

    Sıradaki Haber