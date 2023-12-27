Rusya'nın petrol ihracatının yarısı Çin'e gitti
Rusya'nın 2023 yılında petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitti.
27.12.2023 - 09:33 | | Foreks Haber
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında Rusya'nın gerçekleştirdiği petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitti. Hindistan'ın payı iki yıllık süreçte %40'a yükseldi.
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Novak, "Mevcut durumda ana ortaklar, payı yaklaşık %45-50'ye büyüyen Çin ve Hindistan. Daha önce Hindistan'a neredeyse hiç tedarik yoktu. İki yıl içinde Hindistan'a yapılan tedarikte toplam payı %40'a ulaştı" dedi.
Novak, Rusya'nın ham petrol ihracatında Avrupa'nın payının %40-45'ten %4-5'e düştüğünü de sözlerine ekledi.