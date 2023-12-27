Rusya'nın petrol ihracatının yarısı Çin'e gitti

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında Rusya'nın gerçekleştirdiği petrol ve petrol ürünleri ihracatının yarısı Çin'e gitti. Hindistan'ın payı iki yıllık süreçte %40'a yükseldi.

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Novak, "Mevcut durumda ana ortaklar, payı yaklaşık %45-50'ye büyüyen Çin ve Hindistan. Daha önce Hindistan'a neredeyse hiç tedarik yoktu. İki yıl içinde Hindistan'a yapılan tedarikte toplam payı %40'a ulaştı" dedi.

Novak, Rusya'nın ham petrol ihracatında Avrupa'nın payının %40-45'ten %4-5'e düştüğünü de sözlerine ekledi.