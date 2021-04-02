Rusya'nın petrol üretimi arttı
Rusya'nın petrol üretimi Mart ayında artış gösterdi. Mart ayında günlük ortalama üretim 10,25 milyon varil/gün oldu. Şubat ayında ise üretim 10,25 milyon varil/gün seviyesindeydi.
02.04.2021 - 09:34 | | Foreks
Mart ayında toplam üretim Şubat ayındaki 38,56 milyon tondan 43,34 milyon tona yükseldi.
OPEC+'nın 4 Mart tarihinde vardığı anlaşma çerçevesinde üretimi Nisan ayında 130 bin varil/gün daha artırma hakkı bulunuyor.
Dün yapılan OPEC+ toplantısında da Rusya'ya Mayıs-Temmuz döneminde üretimini kümülatif olarak günlük 114 bin varil artırma hakkı tanındı.