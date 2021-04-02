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Rusya'nın petrol üretimi arttı

Rusya'nın petrol üretimi Mart ayında artış gösterdi. Mart ayında günlük ortalama üretim 10,25 milyon varil/gün oldu. Şubat ayında ise üretim 10,25 milyon varil/gün seviyesindeydi.

02.04.2021 - 09:34 | | Foreks
Rusya'nın petrol üretimi arttı

Mart ayında toplam üretim Şubat ayındaki 38,56 milyon tondan 43,34 milyon tona yükseldi.

OPEC+'nın 4 Mart tarihinde vardığı anlaşma çerçevesinde üretimi Nisan ayında 130 bin varil/gün daha artırma hakkı bulunuyor.

Dün yapılan OPEC+ toplantısında da Rusya'ya Mayıs-Temmuz döneminde üretimini kümülatif olarak günlük 114 bin varil artırma hakkı tanındı.

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