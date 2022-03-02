Rusya'nın petrol üretimi arttı

Rusya'nın petrol üretimi şubat ayında günlük ortalamada 11 milyon varilin üzerine çıktı. Ocak ayında 11 milyon varil/gün olan üretim, şubat ayında 11,06 milyon varil/gün oldu. Ancak OPEC+ tarafından verilen kotalardaki 11,3 milyon varil/gün hedefinin çok gerisinde kaldı.

Interfax verilerine göre şubat ayının tamamında 42,23 milyon ton üretim yapıldı. Ocak ayında üretim 46,53 milyon ton olmuştu.

Şubat ayında Rusya'nın BDT dışına petrol ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 36,99 milyon tona yükseldi.