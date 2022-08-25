Rusya'nın petrol üretimi arttı

Rosstat verilerine göre haziran ayında günlük ortalama 10,70 milyon varil olan üretim temmuz ayında 10,76 milyon varil seviyesine yükseldi.

Temmuz ayında toplam üretim de haziran ayındaki 40,7 milyon tondan 42,2 milyon tona çıktı.

Rusya'nın LNG üretimi de temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,3 milyon ton oldu. LNG üretimi haziran ayına göre ise yüzde 7 azaldı.

Yılın ilk 7 ayında LNG üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 19,1 milyon tona ulaştı.

Temmuz ayında Rusya'nın doğal gaz üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 6,9 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 azalarak 36,5 milyar metreküp oldu.