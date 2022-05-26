'Rusya'nın petrol üretimi bu yıl azalabilir'

2021 yılında 521 milyon ton olan petrol üretiminin 480-500 milyon ton aralığına gerileyeceğini öngören Novak, yaşanacak gelişmelere göre bu tahminin değişebileceğini de vurguladı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ise yayınladığı temel senaryoda bu yıl petrol üretiminin yüzde 9,3 düşüşle 475,3 milyon ton olacağını öngörmüştü. Kötümser bir senaryoda ise üretimin yüzde 17,2 azalarak 433,8 milyon tona inebileceği ifade edilmişti.

Novak yaptığı değerlendirmede "Üretimde düşüşün Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın beklentisinden çok daha küçük olacağını düşünüyorum. Sadece tek bir ayda üretim azalışı 1 milyon varil/günün üzerinde gerçekleşti. Üretimde bir toparlanma da olacağını öngörüyorum" dedi.