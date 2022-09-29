Rusya'nın petrol üretimi geriledi

Rosstat verilerine göre ağustos ayında toplam 42,1 milyon ton petrol üretildi. Temmuz ayında üretim 42,2 milyon ton olmuştu.

Rusya'nın LNG üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,2 artarak 2,4 milyon tona çıktı. Üretim temmuz ayına göre yüzde 2,9 yükseldi.

Ocak-ağustos döneminde LNG üretimi yüzde 13,5 artarak 21,6 milyon tona çıktı.

Ağustos ayında doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 ve 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 5,4 artarak 38,5 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti.