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Rusya'ya yaptırım hazırlıkları kasımda başladı

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'yı küresel ekonominin dışına iten yaptırımlar için hazırlıklara kasım ayında başladıkları belirtildi.

18.03.2022 - 13:35 |
Rusya'ya yaptırım hazırlıkları kasımda başladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmaya başlaması ile birlikte Şükran Günü öncesi Beyaz Saray'da kıdemli yetkililerle bir araya geldiği belirtildi. Toplantıya istihbarat danışmanları, savunma yetkilileri ve diplomatların katıldığı bildirildi.

Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak Yellen'ın bu toplantıda Avrupalı mevkidaşları ile görüşeceğini, Rusya'ya verilecek ekonomik yanıt için hazırlıklara başlamaları için uyarı yapacağını ifade etti ve Şükran Günü tatili sonrasında ekonomik yanıtın koordinasyonu için telefon görüşmelerine başladığını belirtti.

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