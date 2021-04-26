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Rüzgar enerjisi maliyetlerinin düşmesi bekleniyor

Küresel rüzgar enerjisi kurulum maliyetlerinin teknolojik ve ticari gelişmelerin etkisiyle 2050'ye kadar yüzde 49 azalacağı tahmin ediliyor.

26.04.2021 - 11:17 | | AA
Rüzgar enerjisi maliyetlerinin düşmesi bekleniyor

AA muhabirinin, ABD merkezli Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarında yürütülen araştırma sonuçlarından derlediği bilgilere göre, rüzgar enerjisi maliyetleri son 5 yılda beklenenden daha fazla azaldı.

Rüzgar enerjisi uzmanı 140 kişinin görüşlerinin derlendiği araştırmaya göre, karasal, sabit ve deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin tümünde kurulum maliyetlerinin düşmesi ve ülkelerin enerji arzında rüzgarın payının artması bekleniyor.

Küresel rüzgar enerjisi kurulum maliyetlerinin teknolojik ve ticari gelişmelerin etkisiyle 2035'e kadar yüzde 37, 2050'ye kadar yüzde 49 azalacağı hesaplanıyor.

Türbin büyüklüğü arttıkça maliyet düşüyor

Maliyetlerin düşmesinde, teknolojisi ve elektrik üretim kapasitesi yüksek rüzgar türbinlerinin kullanımının yanı sıra rüzgar santrallerinin büyüklüğü önemli rol oynuyor.

Araştırmaya göre, 2035'e kadar karasal rüzgar enerjisinde kullanılan türbinlerin kurulu gücünün ortalama 2,5 megavattan 5,5 megavata, deniz üstü rüzgar türbinlerinin büyüklüğünün ise 6 megavattan 17 megavata yükseleceği öngörülüyor.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 9 bin 833 megavat seviyesinde

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar enerjisi santrallerinin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla üretim maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını söyledi. Arıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki rüzgar enerjisi maliyetlerinin değerlendirilmesinde seviyelendirilmiş enerji maliyetlerine bakılmalı. Seviyelendirilmiş enerji maliyetleri, elektrik üretim santrallerinin birim enerji maliyetini hesaplamak için kullanılan bir yöntem. Türkiye rüzgar enerjisi sektöründe seviyelendirilmiş enerji maliyetleri 2009 ile 2020 arasında yüzde 71 azaldı. 2009'da rüzgar sektöründe seviyelendirilmiş enerji maliyetleri megavatsaat başına 101-169 dolar seviyesindeyken, 2020'de bu oran megavatsaat başına 26-54 dolar aralığında gerçekleşti."

TÜREB verilerine göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 9 bin 833 megavat seviyesinde bulunuyor.

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