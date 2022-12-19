'S&P 500, 3 bin puana kadar düşebilir'

Morgan Stanley Stratejisti Mike Wilson, ABD hisse senedi piyasalarının 2023 yılında 2008-2009 döneminden bu yana görülen en kötü yılı yaşama yolunda olduğunu savundu.

S&P 500 şirketlerinin karlarının 2008-2009 döneminde yaşanana benzer bir düşüş göstereceğini öngören Wilson, bunun S&P 500'de yatırımcıların çoğunun beklediğinden çok daha kötü bir düşüşü beraberinde getireceğini tahmin etti.

S&P 500 şirketlerinin hisse başına karlarının 2023 yılında 231 dolar olan piyasa beklentisinin çok altında 180 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngören Morgan Stanley, S&P 500 endeksinin gelecek yıl 3 bin puana kadar gerilemesini beklediğini vurguladı. Bu, S&P 500'ün cuma günkü kapanışına göre yüzde 22 düşüş anlamına geliyor.

Wilson sistemsel bir risk görmediğini de belirterek 2008 yılında olduğu gibi hisse senedi piyasalarında yüzde 50'ye varan bir düşüş beklemediğini de vurguladı.