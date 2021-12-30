'S&P 500, 5 bin puan seviyesini görecek'

Leuthold Group'un Baş Yatırım Stratejisti Jim Paulsen, S&P 500 endeksinin 2022 yılının ikinci yarısında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına başlaması ile birlikte gelecek bir düzeltmeden önce yukarı hareketini devam ettireceğini öngördüklerini bildirdi.

Bloomberg TV'ye konuşan Paulsen, S&P 500 endeksinin er ya da geç yaşanacak bir düzeltmeden önce 5000 puan seviyesinin üzerini görmesini beklediklerini ifade ederken, yaşanacak düzeltmenin ardından S&P 500'ün 2022 yılı sonunda bu seviyeye yeniden toparlanmasını beklediklerini de vurguladı.

Yatırımcıların Fed'in faiz artırımları sonrasında piyasalarda bir düşüş yaşanmasını beklediklerini, ancak henüz hisse senetlerinden çıkmak için zamanın gelmediğini savunan Paulsen, ABD 10 yıl vadeli hazine kağıdı getirisi yüzde 3'ün üzerine çıkmadıkça hisse senetlerinden çıkılmaması gerektiğini savundu.