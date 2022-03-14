Geri Dön
UzmanparaS&P 500 için yıl sonu hedefi düşürüldü
HaberlerUzmanpara Haberleri S&P 500 için yıl sonu hedefi düşürüldü

S&P 500 için yıl sonu hedefi düşürüldü

Goldman Sachs, S&P 500 için yıl sonu hedefini son bir ay içerisinde ikinci kez düşürdü.

14.03.2022 - 07:47 |
S&P 500 için yıl sonu hedefi düşürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının tetiklediği küresel emtia sıkıntısının neden olacağı negatif getirilere işaret eden Goldman Sach Stratejisti David Kostin, S&P 500 için yıl sonu tahminini 4900 puandan 4700 puana indirdi. Goldman Sachs, 2022 yılına S&P 500 için yıl sonu hedefi olarak 5100 puanı işaret ederek başlamıştı.

Kostin, 2022 yılında S&P 500 şirketleri için ortalama hisse başına karın yüzde 5 artarak 221 dolar olacağını öngördü. Daha önce hisse başına karın yüzde 8 artarak 226 dolar olacağını tahmin ediyordu.

Nakitle akaryakıta ucuz fiyat önerisi! Çarşamba günü...
Avrupa'da Rus paniği! 'Kosova tehlike altında'
Ortaya çıktı! 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir'
Alzheimer'da çok çarpıcı koronavirüs detayı! Sakın bu soruları sormayın
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi sorusuna yanıt! Yıl ortası-sonu rahatlama olur
Survivor All Star'da eleme gecesi! 'Benim son 7-8 adaylarımdan biriydin'
Merih Demiral'a dünya devi talip! 50 milyon euroluk transfer
Erken emeklilik hakkı! En fazla iki yıllık süre için yapılabilir
'Meriç’in kardeşi Edirne’yi kurtardı'
Zelenskiy'den sürpriz ziyaret! Sosyal medya hesabından paylaştı
Sinsice gelip bir anda saldırdı! İnternet çalkalanıyor...
Galatasaray'ın yıldızı için transfer iddiası! Ryan Babel bombası
Bade İşçil'i panikleten sözler! Oğlunun ağzını kapattı
Eksi 40 derecede TOGG'dan yeni görüntü!
Fiyatlar allak bullak oldu! Araç satışına fren
Nakitle akaryakıta ucuz fiyat önerisi! Çarşamba günü...
Nakitle akaryakıta ucuz fiyat önerisi! Çarşamba günü...
Avrupa'da Rus paniği! 'Kosova tehlike altında'
Avrupa'da Rus paniği! 'Kosova tehlike altında'
Ortaya çıktı! 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir'
Ortaya çıktı! 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir'
Alzheimer'da çok çarpıcı koronavirüs detayı! Sakın bu soruları sormayın
Alzheimer'da çok çarpıcı koronavirüs detayı! Sakın bu soruları sormayın
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi sorusuna yanıt! Yıl ortası-sonu rahatlama olur
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi sorusuna yanıt! Yıl ortası-sonu rahatlama olur
Survivor All Star'da eleme gecesi! 'Benim son 7-8 adaylarımdan biriydin'
Survivor All Star'da eleme gecesi! 'Benim son 7-8 adaylarımdan biriydin'
Merih Demiral'a dünya devi talip! 50 milyon euroluk transfer
Merih Demiral'a dünya devi talip! 50 milyon euroluk transfer
Erken emeklilik hakkı! En fazla iki yıllık süre için yapılabilir
Erken emeklilik hakkı! En fazla iki yıllık süre için yapılabilir
'Meriç’in kardeşi Edirne’yi kurtardı'
'Meriç’in kardeşi Edirne’yi kurtardı'
Zelenskiy'den sürpriz ziyaret! Sosyal medya hesabından paylaştı
Zelenskiy'den sürpriz ziyaret! Sosyal medya hesabından paylaştı
Sinsice gelip bir anda saldırdı! İnternet çalkalanıyor...
Sinsice gelip bir anda saldırdı! İnternet çalkalanıyor...
Galatasaray'ın yıldızı için transfer iddiası! Ryan Babel bombası
Galatasaray'ın yıldızı için transfer iddiası! Ryan Babel bombası
Bade İşçil'i panikleten sözler! Oğlunun ağzını kapattı
Bade İşçil'i panikleten sözler! Oğlunun ağzını kapattı
Eksi 40 derecede TOGG'dan yeni görüntü!
Eksi 40 derecede TOGG'dan yeni görüntü!
Fiyatlar allak bullak oldu! Araç satışına fren
Fiyatlar allak bullak oldu! Araç satışına fren