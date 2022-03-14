S&P 500 için yıl sonu hedefi düşürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının tetiklediği küresel emtia sıkıntısının neden olacağı negatif getirilere işaret eden Goldman Sach Stratejisti David Kostin, S&P 500 için yıl sonu tahminini 4900 puandan 4700 puana indirdi. Goldman Sachs, 2022 yılına S&P 500 için yıl sonu hedefi olarak 5100 puanı işaret ederek başlamıştı.

Kostin, 2022 yılında S&P 500 şirketleri için ortalama hisse başına karın yüzde 5 artarak 221 dolar olacağını öngördü. Daha önce hisse başına karın yüzde 8 artarak 226 dolar olacağını tahmin ediyordu.