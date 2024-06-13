S&P 500 ilk kez 5400 puanı aştı

S&P 500 günü %0,85 artışla 5.421,03 puan seviyesinden tamamlarken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,53 değer kazanarak 17.608,44 puan seviyesinden günü kapattı. Hem S&P 500 hem de Nasdaq tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve çarşamba günü rekorlarla kapandı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,09 ya da 35,21 puan düşerek 38.712,21 puan seviyesine geriledi.

InfraCap'in Kurucusu Jay Hatfield, "TÜFE şahin Fed'i etkisiz hale getirdi. Piyasa katılımcılarının çoğu ekonominin yavaşladığına ve faizleri düşürmek zorunda kalacaklarına inanıyor" dedi.

Apple hisselerinde yukarı hareket devam ederken, Nvidia ve Tesla da güçlü bir şekilde yükseldi.