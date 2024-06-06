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Uzmanpara S&P 500 rekor kırmaya devam ediyor
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S&P 500 rekor kırmaya devam ediyor

Başta Nvidia olmak üzere dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hisselerine olan güçlü talep Wall Street'te S&P 500 endeksini bir kez daha rekora taşıdı.

06.06.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
S&P 500 rekor kırmaya devam ediyor

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artışla günü 5354,03 puandan tamamlarken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,96 artışla 17187 puandan ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,25 artışla 38807,33 puandan günü kapattı.

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Nvidia hisselerinin yüzde 5'in üzerinde değer kazandığı ve piyasa değerinin 3 trilyon doları aştığı gün, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi marttan bu yana ilk kez yüzde 4,28'e indi.

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