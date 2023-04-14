'S&P 500 şirketlerinin karları kötüleşebilir'
Bank of America (BofA) stratejistlerine göre ABD'de S&P 500 şirketleri için bugün başlayacak 2023 ilk çeyrek mali sonuç açıklama dönemi kötüleşen karların ve zayıflayan beklentilerin sezonu olacak.
14.04.2023 - 09:29 |
BofA stratejistleri ilk çeyrek mali sonuçlarının ardından S&P 500 şirketlerinin 2023'ün tamamına yönelik kar tahminlerinin aşağı çekilmesini bekliyor.
Piyasada genel beklentinin S&P 500 şirketlerinin hisse başına karlarının 2023 ilk çeyrekte yüzde 6 düştüğü yönünde olduğunu belirten BofA stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda ekonominin resesyona girdiği dönemlerde kar tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların hızlandığını hatırlattı.
S&P 500 şirketlerinin 2023 yılı ortalama hisse başına karları için piyasa beklentisi hazirandan bu yana yüzde 13 düşüşle 220 dolar oldu. Ancak BofA'nın 2023 için beklentisi 200 doların altında.
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