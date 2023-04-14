'S&P 500 şirketlerinin karları kötüleşebilir'

BofA stratejistleri ilk çeyrek mali sonuçlarının ardından S&P 500 şirketlerinin 2023'ün tamamına yönelik kar tahminlerinin aşağı çekilmesini bekliyor.

Piyasada genel beklentinin S&P 500 şirketlerinin hisse başına karlarının 2023 ilk çeyrekte yüzde 6 düştüğü yönünde olduğunu belirten BofA stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda ekonominin resesyona girdiği dönemlerde kar tahminlerinde aşağı yönlü revizyonların hızlandığını hatırlattı.

S&P 500 şirketlerinin 2023 yılı ortalama hisse başına karları için piyasa beklentisi hazirandan bu yana yüzde 13 düşüşle 220 dolar oldu. Ancak BofA'nın 2023 için beklentisi 200 doların altında.