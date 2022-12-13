'S&P 500'de yüzde 10 yükseliş görülebilir'

Satış ve işlem masasındaki ekibe göre ekonomistlerin bugün açıklanacak kasım ayı tüketici enflasyonu için beklentileri yüzde 7,3 seviyesinde ve bu seviyenin altında bir oranın gelmesi S&P 500'de yüzde 5,5'lik bir yükselişi tetikleyebilir.

Bugün için en olası senaryonun ise TÜFE oranının yüzde 7,2-7,4 arasında gelmesi olduğunu belirten ekip, böyle bir senaryoda S&P 500'de yükselişin yüzde 2-3 arasında olacağını öngördü.

İşlemciler ABD'de kasım ayı yıllık enflasyonunun ekim ayındaki yüzde 7,7'de veya üzerinde gelmesi halinde S&P 500'de satış geleceğini, yüzde 7,8'i aşan bir oranın yüzde 5'e varan bir düşüşe yol açacağını da savundu.