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Uzmanpara'S&P 500'de yüzde 10 yükseliş görülebilir'
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'S&P 500'de yüzde 10 yükseliş görülebilir'

JP Morgan bugün açıklanacak ABD enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi halinde S&P 500 endeksinde yüzde 10'a varan yükseliş görülebileceğini belirtti.

13.12.2022 - 09:48 |
'S&P 500'de yüzde 10 yükseliş görülebilir'

Satış ve işlem masasındaki ekibe göre ekonomistlerin bugün açıklanacak kasım ayı tüketici enflasyonu için beklentileri yüzde 7,3 seviyesinde ve bu seviyenin altında bir oranın gelmesi S&P 500'de yüzde 5,5'lik bir yükselişi tetikleyebilir.

Bugün için en olası senaryonun ise TÜFE oranının yüzde 7,2-7,4 arasında gelmesi olduğunu belirten ekip, böyle bir senaryoda S&P 500'de yükselişin yüzde 2-3 arasında olacağını öngördü.

İşlemciler ABD'de kasım ayı yıllık enflasyonunun ekim ayındaki yüzde 7,7'de veya üzerinde gelmesi halinde S&P 500'de satış geleceğini, yüzde 7,8'i aşan bir oranın yüzde 5'e varan bir düşüşe yol açacağını da savundu.

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