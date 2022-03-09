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S&P, ABD'nin notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), ABD'nin kredi notunu teyit etti.

09.03.2022 - 07:06 |
S&P, ABD'nin notunu teyit etti

S&P'den yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem kredi notu "AA+" , kısa dönem kredi notu "A+1+" olarak teyit edildi.

Açıklamada kredi notlarının ABD'nin çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisini, kapsamlı para politikası esnekliğini ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüsünü yansıttığı ifade edildi.

S&P, "Notlar, pandeminin ekonomik şokunun neden olduğu keskin bir yükselişin ardından istikrar kazanması muhtemel olan yüksek genel devlet borcu ve kademeli olarak azalan mali açıklar tarafından sınırlandırılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek. Görünümün bu yıl ve 2023'e yönelik "ılımlı" ekonomik büyüme beklentisinin göstergesi olduğu ifade edildi.

S&P, ABD'nin bu yıl yüzde 3,4, gelecek yıl yüzde 2,4 büyümesini bekliyor.

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