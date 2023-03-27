S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "AAA", kısa dönem kredi notları "A-1+" olarak teyit edildi.

S&P Global'in değerlendirmesinde "Hükümet desteği ve önümüzdeki 12 ay boyunca enerji arzı sıkıntısı yaşanmaması sayesinde Alman ekonomisinin 2023 yılında resesyondan kıl payı kurtulacağına inanıyoruz" denildi.

S&P Global bu yıl GSYH'nin yüzde 0 olacağını, gelecek yıl ise yüzde 0,9 büyüyeceğini tahmin etti. 2024 ve 2025 yılları için büyüme tahmini ise sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,7 oldu.

Enflasyonun bu yıl yüzde 6,7 seviyesinde geleceğini öngören S&P Global, gelecek yıl yüzde 2,9, 2025 yılında yüzde 2 ve 2026 yılında yüzde 1,6'ya kadar ineceği tahmininde bulundu.

Derecelendirme kuruluşu genel kamu açıklarının 2026'ya kadar yıllık ortalama GSYH'nın yüzde 2'sinin biraz üzerinde olacağını tahmin etti.

Açıklamada Almanya'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisinin önemli net dış alacaklı pozisyonu ve ılımlı kamu borç yüküyle yeterli derecelendirme tamponları sağlamaya devam ettiğine işaret edildi.

Kredi notunun görünümü de "durağan" olarak devam edecek.