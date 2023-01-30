S&P, Avustralya'nın kredi notlarını teyit etti

Avustralya'nın iyileşen mali dengesinin kredi notlarını desteklediğini belirten S&P, genel kamu açığının 2023 ve 2026 döneminde GSYH'nın yüzde 2'sinden az olacağını ve merkez hükümet borcunun GSYH'ya oranının aynı dönemde yüzde 30 civarında olmaya devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Kısa vadeli kredi notlarını A-1+ olarak teyit eden S&P Global, uzun vadeli notların görünümünü "durağan" olarak sürdürdü.