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30.11.2020 - 16:44 | | AA

S&P Global IHS Markit'i alıyor

ABD merkezli finansal bilgiler ve analiz şirketi S&P Global, Birleşik Krallık merkezli veri sağlayıcısı IHS Markit'i 44 milyar dolara satın almak üzere anlaştı.

S&P Global IHS Markit'i alıyor
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İki şirketten Pazartesi günü yapılan ortak açıklamaya göre, satın alma sonrasında her bir IHS Markit hissesi, 0.2838 S&P Global hissesine karşılık olarak hesaplanacak. Birleşmenin ardından IHS ortakları yeni şirketin yüzde 32.25'ine, S&P Global'in ortakları da yüzde 67.75'ine sahip olacaklar.

Birleşmenin, iki şirketin yeteneklerini bir araya getirerek, müşterilerine karar vermek için gereken temel zekayı sunma becerine hız kazandıracağını vurgulayan S&P Global Başkanı Douglas Peterson, "S&P Global ve IHS Markit'in güçlü yanlarının anlamlı büyümeyi sağlayacağına ve tüm paydaşlar için cazip bir değer yaratacağına eminiz" dedi.

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