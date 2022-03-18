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S&P, Rusya'nın notunu yine düşürdü

Standard and Poor's (S&P), ABD doları cinsinden 2023 ve 2043 vadeli eurobondlar için kupon ödemelerini yerine getirmekte zorluklar yaşadığına işaret ettiği Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü.

18.03.2022 - 07:06 |
S&P, Rusya'nın notunu yine düşürdü

Yaptırımların etkisi ile kupon ödemelerini yerine getirmekte zorlanan Rusya'nın kredi notu 'CCC-'den 'CC' seviyesine indirildi.

S&P'den yapılan değerlendirmede, "Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan hükümetin tahvil yatırımcılarına ödemelerin transfer edilmesi girişimlerinin halihazırda devam ettiği açıklamalara rağmen, biz Rusya'nın borç geri ödemelerinde benzer teknik sorunları gelecek birkaç haftada da yaşayacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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