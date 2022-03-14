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S&P, Ukrayna'nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard And Poors (S&P), Ukrayna'nın kredi notunu teyit etti.

14.03.2022 - 06:54 |
S&P, Ukrayna'nın kredi notunu teyit etti

S&P, Rusya'nın müdahalesinin ardından iki hafta önce ülkenin kredi notunu "B"den "B-"ye çekmişti. S&P takvimde yer alan planlı tarihte yeniden açıklama yaptı ve kredi notunu aynı seviyede bıraktığını duyurdu.

S&P, Ukrayna'nın kredi notunu hala "yüksek risk" skalasında tutuyor.

S&P kredi notunun "negatif" izlemede devam ettiğini açıkladı.

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