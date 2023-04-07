Samsung çip üretimini kısacak
Dünyanın en büyük hafıza çipi üreticisi Samsung Electronics, 2023 yılı ilk çeyrekte karının yüzde 96 azalarak 2009 yılı global finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviyeye indiğini tahmin etmesinin ardından üretimini kısma kararı aldı.
07.04.2023 - 08:56 |
Samsung yaptığı açıklamada hafıza çipi üretimini "anlamlı bir seviyeye" düşüreceğini belirtti.
Açıklamada, "Yaptığımız değerlendirmeler gelecekteki hafıza çipi talebi değişikliklerine yanıt vermek için yeterli hacime sahip olduğumuzu gösterdi. Hafıza çipi üretimimizi ek arz gerektiren ürünleri merkeze alarak anlamlı bir seviyeye düşüreceğiz" denildi.
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