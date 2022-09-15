Samsung, Rusya pazarına dönmeyi bekliyor
Samsung'un bu yıl içerisinde Rusya pazarına geri dönmeyi beklediği belirtildi.
15.09.2022 - 09:55 |
İzvestiya gazetesinin haberine göre Samsung bu yıl içinde Rus pazarına geri dönmeyi bekliyor. Samsung, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Rusya'daki operasyonlarını durdurmuştu.
İzvestiya'nın isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Samsung ürünlerinin ekim ayında Rusya'da yeniden satılmaya başlanabileceği değerlendiriliyor.