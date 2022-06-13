Sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK AYNI KALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,3 geriledi.