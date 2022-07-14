Sanayi üretimi açıklandı
Sanayi üretimi mayıs ayında yıllık bazda %9,1 arttı.
14.07.2022 - 10:02 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,7 ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi, dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,5 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi, dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.