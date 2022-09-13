Sanayi üretimi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı sanayi üretimi rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %6,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %6,2 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %3,1 azaldı.