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Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi yıllık %4,9 arttı.

10.07.2025 - 10:06 |
Sanayi üretimi açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,0 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,7 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

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