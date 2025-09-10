Canlı Borsa
Sanayi üretimi açıklandı

Sanayi üretimi yıllık %5,0 arttı.

10.09.2025 - 10:06 |
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

