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Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi ocak ayında yıllık yüzde 7,6 arttı. Beklentiler verinin yüzde 8 gelmesi yönündeydi.

11.03.2022 - 10:06 |
Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

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