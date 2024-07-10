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Uzmanpara Sanayi üretimi azaldı
Haberler Uzmanpara Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi yıllık %0,1 azaldı.

10.07.2024 - 10:04 |
Sanayi üretimi azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,9 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,9 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 arttı.

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