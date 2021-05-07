Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
ABONE OL

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını bekliyor.

07.05.2021 - 11:36 | | AA
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Mayıs Salı günü açıklanacak Mart 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 13,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 9,85 ila yüzde 17,70 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi şubatta yıllık yüzde 8,8 ve aylık yüzde 0,1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 5,71 yükselmişti. 

GÜNCEL HABERLER

Vücudundaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti

Vücudundaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti

Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

Japonya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Japonya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çip talebini karşılamak için 3 trilyon dolarlık yatırım gerekiyor

Çip talebini karşılamak için 3 trilyon dolarlık yatırım gerekiyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vücudundaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti

Vücudundaki metal parçayı 3 yıl sonra mıknatısla fark etti

Sıradaki Haber
Milyonları ilgilendiriyor! 1 gün bile olsa maaş bağlanıyor

Milyonları ilgilendiriyor! 1 gün bile olsa maaş bağlanıyor

Sıradaki Haber
Putin'den Sputnik aşısı için 'Kalaşnikof' benzetmesi

Putin'den Sputnik aşısı için 'Kalaşnikof' benzetmesi

Sıradaki Haber
Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

Pendik Marina'yı deniz salyaları kapladı

Sıradaki Haber