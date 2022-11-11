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Sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi yıllık %0,4 arttı.

11.11.2022 - 10:09 |
Sanayi üretimi belli oldu

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %1,6 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 azaldı.

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