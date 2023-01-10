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Sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda %1,3 azaldı.

10.01.2023 - 10:05 |
Sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %7,9 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,1 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %2,3 azaldı.

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